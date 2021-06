Com autoridade, Brasil dominou os poloneses, atuais campeões mundiais, com grande atuação de Wallace - Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/06/2021 18:56

Rimini - Em sua melhor atuação na Liga das Nações de Vôlei, o Brasil mostrou força para confirmar, nesta sexta-feira, a vitória sobre a Polônia, atual campeã do mundo, por 3 sets a 0, parciais 25/17, 28/26 e 25/19, resultado que garantiu à seleção masculina a liderança da competição em Rimini, na Itália. Os poloneses agora ocupam o segundo lugar na classificação geral.

No duelo de 'gigantes' entre os líderes da competição, a expectativa de equilíbrio caiu por terra. Muito concentrado, o Brasil teve um início perfeito. Após o descanso na vitória sobre a Bulgária, a Seleção voltou a contar com a força máxima e mostrou total sintonia no combo ataque, bloqueio e saque para vencer o primeiro set.

Apesar do maior equilíbrio no segundo, Wallace, com uma ótima atuação fez a diferença e terminou o jogo com 18 pontos. No terceiro, os brasileiros, com inteligência, exploraram o desespero do adversário para fechar o set por 25 a 19, sem sustos. Com oito vitórias e apenas uma derrota, a Seleção lidera a competição, com e 24 pontos. Na próxima terça-feira, às 14h30, a Eslovênia será o adversário.