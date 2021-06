André Jardine divulgou a lista de convocados para a seleção olímpica - Lucas Figueiredo/CBF

André Jardine divulgou a lista de convocados para a seleção olímpicaLucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 11:42 | Atualizado 17/06/2021 11:43

Rio - O técnico da seleção brasileira olímpica, André Jardine, divulgou na manhã desta quinta-feira a lista de convocados para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Pedro, do Flamengo, aparece na lista, no entanto, o clube já havia confirmado a não liberação do atleta.

Pedro participou dos dois últimos jogos que serviram como preparação para os Jogos do Japão.

Publicidade

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADOS:

Goleiros: Santos (Athletico-PR) e Brenno (Grêmio);

Publicidade

Zagueiros: Nino (Fluminense), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Diego Carlos (Sevilla).

Laterais: Guilherme Arana (Atlético-MG), Gabriel Menino (Palmeiras) e Daniel Alves (São Paulo).

Publicidade

Meias: Bruno Guimarães (Lyon), Gerson (Olympique de Marselha), Claudinho (Red Bull Bragantino), Douglas Luiz (Aston Villa) e Matheus Henrique (Grêmio).

Atacantes: Antony (Ajax), Matheus Cunha (Hertha Berlim), Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo) e Paulinho (Bayer Leverkusen).

Publicidade

O Brasil é o cabeça de chave do Grupo D, jogando contra Costa do Marfim, Alemanha e Arábia Saudita.