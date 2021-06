Chile estreou com empate diante da Argentina - Divulgação/Seleção Chilena

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 16:19 | Atualizado 17/06/2021 16:20

Cuiabá - A Federação Chilena entrou em constante atrito com a Nike, fornecedora de material esportivo da seleção. Com isso, o Chile irá esconder os símbolos da marca na partida contra a Bolívia, nesta sexta-feira (18), às 18h, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela segunda rodada da Copa América. A informação é do veículo chileno "La Tercera".

A entidade local alegou que a fornecedora não pagou valores na casa dos US$ 4,2 milhões (cerca de R$ 21 milhões) que eram referentes à temporada de 2019/2020. A Nike levou o caso à Justiça argumentando que a Federação descumpriu itens previstos em contrato. O caso será resolvido no Tribunal Arbitral da Câmara de Comércio Internacional, em Nova York, nos Estados Unidos.

A decisão foi tomada nesta quarta (16), dois dias antes do duelo. Com isso, por conta da proximidade das datas. a organização da delegação chilena corre contra o tempo para tampar todos os símbolos da Nike de seus materiais.