Philippe Coutinho não se firmou no Barcelona - AFP

Philippe Coutinho não se firmou no BarcelonaAFP

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 14:17

Londres - Phillippe Coutinho não deve permanecer no Barcelona para a próxima temporada. O brasileiro não deu o retorno esperado pelo investimento feito pela equipe da Catalunha e deve voltar ao futebol inglês. É o que conta o portal francês "Le10sport", que coloca o Arsenal como o favorito para contar com meia na próxima janela de transferências.

Coutinho chegou ao Barcelona em 2018 por 150 milhões de euros, mas conviveu com lesões e problemas físicos que atrapalharam sua sequência na Espanha. Emprestado ao Bayern, foi importante como opção na conquista da Champions League, mas também não despontou.

Publicidade

Com isso, a diretoria do Arsenal condiciona a assinatura de Coutinho à sua forma física, para tentar evitar um investimento mau feito devido a situação financeira do clube, que não costuma fazer grandes movimentações de mercado nos últimos anos. O Everton, também da Inglaterra, compartilha do interesse pelo atleta e impõe as mesmas condições. Phillipe Coutinho está tratando de uma lesão no joelho que o tirou da Copa América do Brasil.