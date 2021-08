Drussyla, ex-ponteira do Sesc/Flamengo - Cléber Mendes

Drussyla, ex-ponteira do Sesc/FlamengoCléber Mendes

Publicado 08/08/2021 16:11

Rio - Após a derrota da seleção feminina de vôlei para os Estados Unidos, pelo placar de 3 sets a 0, uma publicação nas redes sociais chamou atenção. Em sua conta do Instagram, a ponteira Drussyla, do Sesi/Bauru, admitiu não ter para as ex-companheiras de seleção e algumas até clube.

O nome de Drussyla movimentou muito os bastidores do vôlei nacional na última temporada. Em junho, após oito anos defendendo o Sesc-RJ, a ponteira de 25 anos deu ponto final a sua trajetória pelo projeto. No último ano, a jogadora conviveu com lesões e se afastou das quadras alegando problemas com depressão desde o início de 2020. Na despedida publicada na época, Drussyla confessou estar decepcionada com algumas pessoas e não citou nomes.

Publicidade

Na madrugada deste domingo (8), com a conquista da medalha de prata das comandadas por José Roberto Guimarães, Drussyla confessou que não estava torcendo e sequer acompanhando as ex-companheiras de seleção. A postagem em sua conta oficial no Instagram gerou revolta por parte de torcedores.

"Não torci a favor nem contra, não assisti nenhum jogo, a única coisa que eu vi foram as entrevistas no final, me emocionei e refleti.. chorei de tristeza mas tbm de orgulho, pois chegaram aonde muitos acharam que não iam chegar (me incluo nessa)! Parabéns a todas pela entrega, a luta contra o tempo pra se preparar da melhor forma pra um evento tão importante que é a olimpíada, logo depois de um ano extremamente difícil pro mundo inteiro, imagina pra um atleta alto rendimento? Só quem é entende o quanto que é difícil. Aproveitem o segundo lugar, depois de tudo que nosso esporte passou, espero que essa medalha traga esperança por tempos melhores", disse a ponteira do Sesi Bauru.