Publicado 09/08/2021 13:17

Madri - Em 2009 vimos talvez uma das transferências de maior impacto na história recente do futebol. O Real Madrid assinou com Kaká para virar a chave e começar a remontada dos "Galáticos", que teve a equipe desfeita. Mesmo com toda expectativa e o peso da negociação, o brasileiro considerado o melhor do mundo em 2007 não conseguiu despontar nos Merengues e foi tratado como uma das maiores decepções da história do Real.

É o que pensa o "As", jornal espanhol que, no último domingo (8), preparou um conteúdo especial sobre o brasileiro como uma espécie de pré-jogo de Real Madrid x Milan, que fizeram um amistoso frio na Alemanha com o placar de 0 a 0.

"Na temporada 2009-10, Kaká assinou com o Real Madrid pelo valor de 67 milhões de euros, nessa altura, a transferência mais cara da história do futebol (até Cristiano Ronaldo chegar a Madrid por 94 milhões de euros nesse mesmo mercado)”, iniciou o periódico.

“Em todo caso, os madridistas não têm uma memória tão boa do brasileiro quanto os torcedores do Milan. Na capital da Espanha, nunca conseguiu dar a atuação que exibiu na Itália. Em Madrid jogou um total de quatro temporadas nas quais participou em 120 jogos e marcou 29 gols. Suas lesões, seu relacionamento ruim com Mourinho e seu jogo ruim fizeram dele uma das maiores decepções da história dos brancos”, finalizou o jornal "As".

Kaká ficou no Real por quatro temporadas. Em 2013, o brasileiro deixou a Espanha sem custos para assinar novamente com o Milan, equipe que defendia quando ganhou o Ballon D'or (prêmio de melhor jogador do mundo na temporada). Em 2017, após passagens por São Paulo e Orlando City, o meia encerrou sua carreira como jogador profissional.