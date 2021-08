Rogério Caboclo - Reprodução

Rogério CabocloReprodução

Publicado 10/08/2021 14:23





Rio - Em depoimento ao Ministério Público do Rio de Janeiro, outra ex-funcionária da CBF afirmou que foi assediada sexualmente e moralmente pelo presidente afastado da entidade, Rogério Caboclo. O depoimento foi incluído em um processo anterior de assédio. A informação foi publicada pelo portal 'ge.globo'.

"(Rogério Caboclo) não cometeu crime de assédio contra nenhuma funcionária da entidade", afirmou a defesa do cartola da CBF, após a divulgação no novo caso.



Caboclo afirma que as acusações fazem parte do plano do ex-presidente Marco Polo Del Nero, banido do futebol, em "retornar ao poder por meio de laranjas".



Em nota enviada ao 'ge', a ex-subordinada diz que o discurso do cartola é 'leviano e dissimulado' e destaca o inconformismo por entender que não 'existirá remorso por todas as agressões verbais e comportamentos predatórios' que aguentou.