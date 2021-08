Neymar e Messi fizeram parceria de sucesso no Barcelona - Foto: AFP

Publicado 10/08/2021 12:20

Enquanto o PSG não crava Messi, apesar de ter marcado uma coletiva nesta quarta-feira e ainda publicou um vídeo sugerindo a contratação, Neymar foi mais direto e confirmou a reedição da dupla do Barcelona com o amigo. Em uma postagem no seu Instagram, o craque brasileiro colocou uma foto dos dois e escreveu em inglês "Back together", que significa "Juntos novamente".



Na verdade, não há dúvida alguma de que Messi é jogador do PSG, faltando apenas o PSG oficializar. Afinal, o pai do craque argentino, Jorge Messi, já confirmou o acerto. E no vídeo publicado nas redes sociais do clube, vê-se imagens da camisa 10 da Argentina, sem o rosto do jogador, as seis bolas de ouro que o craque ganhou e também uma assinatura de contrato.



Com isso, Neymar e Messi reeditarão uma parceria de sucesso entre 2013 e 2017. Os dois, ao lado do uruguaio Luís Suárez, formaram o ataque MSN, que encantou o mundo em 2014/2015 e conquistou a tríplice coroa com o Barcelona: Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões e Copa do Rei. Mas o brasileiro saiu para o PSG em 2017 e agora o trio de ataque deve contar com o francês Mbappé.



Inclusive, Neymar ofereceu a camisa 10 do PSG a Messi, que não quis. Segundo a imprensa francesa, o argentino ficará com o número 30, o mesmo que usou no início da carreira, em 2004. Outra opção seria o 19, cuja soma dá 10, e que ele usou quando começou a se destacar no Barcelona.



Acordo de Messi e PSG

Segundo a imprensa europeia, o jogador receberá cerca de 35 milhões de euros (por volta de 214 milhões de reais, na cotação atual) por temporada, valor que já inclui as bonificações de contratuais. O acordo é até junho de 2023, renovável por mais um ano.

O Paris Saint-Germain marcou exames médico no Hospital Americano, na capital francesa. No estádio Parque dos Príncipes, a movimentação de torcedores já era intensa desde as primeiras horas desta terça-feira. A apresentação oficial será na quarta.