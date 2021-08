Tite - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 13/08/2021 11:19 | Atualizado 13/08/2021 11:28

Rio - O técnico Tite convocou nesta sexta-feira os jogadores que vão representar a seleção brasileira na rodada tripla das Eliminatórias da Copa do Mundo que acontecem no mês de setembro. Os jogadores do Flamengo, Everton Ribeiro e Gabigol novamente foram chamados pelo treinador do Brasil.

É a primeira convocação do comandante após a derrota do Brasil na final da Copa América contra a Argentina. Nos duelos, a Seleção vai reencontrar a seleção de Lionel Messi, além de encarar Peru e Chile, equipes que enfrentou e venceu na disputa da competição sul-americana.

O Brasil tem 100% de aproveitamento com seis vitórias em seis jogos na competição. O primeiro jogo da Seleção será no dia 2 de setembro contra o Chile, em Santiago, depois a equipe de Tite recebe a Argentina, em São Paulo. Por fim, a Seleção joga no Recife, no dia 9, contra o Peru.

Confira a convocação de Tite:

Goleiros:

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais:

Daniel Alves (São Paulo)

Danilo (Juventus)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Alex Sandro (Juventus)

Zagueiros:

Thiago Silva (Chelsea)

Marquinhos (PSG)

Igor Militão (Real Madrid)

Lucas Veríssimo (Benfica)

Meias:

Casemiro (Real Madrid)

Bruno Guimarães (Lyon)

Lucas Paquetá (Lyon)

Fabinho (Liverpool)

Everton Ribeiro (Flamengo)

Fred (Manchester United)

Claudinho (Zenit)

Atacantes:

Neymar (PSG)

Richarlison (Everton)

Gabigol (Flamengo)

Firmino (Liverpool)

Rafinha (Leeds United)

Gabriel Jesus (Manchester City)

Matheus Cunha (Hertha Berlin)