Rosamaria foi um dos destaques da seleção feminina de vôlei em TóquioFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 13/08/2021 12:38

Rio - Os Jogos Olímpicos de Tóquio mostraram alguns personagens que foram sucesso absoluto nas redes sociais. É ocaso da oposta da seleção feminina, Rosamaria, que conquistou o coração dos torcedores e virou destaque na web.

Durante uma live realizada no Instagram, a "musa do Time Brasil" foi perguntada sobre sua vida amorosa e, tímida, respondeu: "Gente, estou solteira. A resposta é essa, estou solteira. Aos que queriam saber, está aí a resposta."

Apesar da declaração que "animou" os internautas, logo em seguida, Carol Gattaz, companheira de seleção, desmentiu a informação passada pela oposta: "Não tá não (acompanhado de símbolos com corações)." A dúvida ficou no ar, já que nos últimos dias a internet se surpreendeu com trocas de comentários carinhosos entre Rosamaria e o jornalista Rica Perrone.

A ROSAMARIA FALANDO QUE TÁ SOLTEIRA E A GATTAZ RESPONDENDO QUE ELA NÃO TÁ EU TÔ PASSANDO MAL KKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/yFtnBzhH5v — nati (@saviorstefani) August 12, 2021 a gattaz quando perguntaram se a rosamaria tá solteira kkkkkkk eu juro pic.twitter.com/HOAuCeBogo — laura (@lauracomentx) August 12, 2021