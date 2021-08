Messi acertou com o PSG - AFP

Messi acertou com o PSGAFP

Publicado 13/08/2021 11:37

Além de não conseguir renovar com Messi por causa do fair play financeiro e vê-lo se transferir para o PSG, o Barcelona ainda tem uma grande dívida a saldar. De acordo com o jornal espanhol 'Sport', o craque argentino tem a receber 52 milhões de euros (aproximadamente R$ 322 milhões).

O valor milionário diz respeito a parte dos salários que o clube deixou de pagar quando o futebol ficou paralisado, em 2020, por causa da pandemia. Na época, o Barcelona fez um acordo com o elenco para diminuir os gastos por conta da falta de arrecadação.



Publicidade

Para Messi, falta receber 52 milhões de euros, segundo a publicação, e a previsão do Barcelona é quitar em parcelas em 2021 e durante 2022. Os advogados do clube e do jogador estão negociando o tempo para o pagamento.