Florentino PérezAFP

Publicado 14/08/2021 15:30

Rio - O Real Madrid estuda a possibilidade de atuar na Premier League, segundo o "Mundo Deportivo". Os problemas entre Florentio Pérez, presidente merengue, e Javier Tebas, mandatário da La Liga, se acentuaram nos últimos meses e a saída do Campeonato Espanhol estaria sendo tratada nos bastidores do Santiago Bernabéu.



A principal divergência entre as partes é com relação a criação da Superliga. O Real Madrid se destacou como um dos protagonistas no incentivo a um novo torneio de futebol que fosse mais atraente do ponto de vista esportivo e econômico, enquanto Tebas sempre foi contrário.



Além disso, o acordo fechado entre a La Liga e o fundo de investimentos CVC sem que o Real Madrid fosse ouvido é tratado como a gota d'água no Santiago Bernabéu. Péres interpretou a decisão como um golpe pelas costas. E os problemas entre os merengues e a entidade que organiza o Campeonato Espanhol vêm de anos.



Dentre as opções estudadas, o Real Madrid entende que a Premier League é o melhor torneio do ponto de vista esportivo, por conta da potência das outras equipes, com maior margem de projeção internacional e devido ao benefício econômico.



"Diante da informação publicada neste sábado pelo diário Mundo Deportivo, em que diz que nosso clube estudou a saída da La Liga para a Premier League, o Real Madrid quer deixar claro que é redondamente falsa, absurda e impossível e que só pretende perturbar mais uma vez o dia a dia do clube".