Jogadores do Bayern de Munique comemoram um dos 12 gols marcados contra o BremenAFP

Publicado 25/08/2021 17:24

Mesmo poupando titulares, o Bayern de Munique massacrou fora de casa o modesto Bremer, da quinta divisão alemã, pela Copa da Alemanha. Com quatro gols de Choupo-Moting e outros seis jogadores marcando (Jamal Musiala, duas vezes, Tillman, Sané, Cuisance, Sarr e Tolisso) , além de um contra, os bávaros fizeram incríveis 12 a 0.

Ao todo foram 37 finalizações do Bayern de Munique, que marcou cinco gols no primeiro tempo e sete no segundo. Choupo-Moting abriu o placar logo aos oito minutos de jogo. Mussiala ampliou aos 16. Warm fez contra aos 27 e Choupo-Moting marcou aos 28 e 35.



Com a classificação garantida com facilidade, o Bayern não tirou o pé após o intervalo e em três minutos fez mais dois gols: Tillman e Mussiala. Sané marcou o oitavo aos 20 e o atordoado Bremer ainda conseguiu ficar com um jogador a menos, aos 31 quando o zagueiro Nobile foi expulso.

E o que já era um passeio virou massacre. Cuisance fez o nono aos 35 minutos, Choupo-Moting ampliou aos 37, Sarr fez outro aos 41 e Tolisso fechou o placar aos 43.