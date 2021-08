Gilberto vive boa fase no Benfica - AFP

Publicado 25/08/2021 16:47

"A realização de um sonho de menino". Foi assim que o lateral-direito Gilberto descreveu a emoção de ter ajudado o Benfica a se classificar para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Contando com o brasileiro como titular e jogando na Holanda, a equipe de Jorge Jesus atuou com um jogador a menos desde os 32 minutos do primeiro tempo, mas segurou o ímpeto do PSV e o placar sem gols, o que bastava para alcançar a classificação depois de ter vencido o jogo de ida pelo placar de 2 a 1.

"Não tenho nem palavras para descrever o tamanho da nossa alegria e satisfação por termos colocado o Benfica novamente na fase de grupos da Liga dos Campeões. É um sonho de menino poder disputar a competição. Ver esse objetivo se materializar está sendo, sem dúvida alguma, um dos momentos mais especiais da minha carreira. Os jogos têm uma atmosfera diferente de tudo que já vivi. Espero ter outras alegrias como essa na sequência do torneio", contou Gilberto.



O brasileiro vem fazendo um excelente inicio de temporada com a camisa do Benfica. O lateral-direito marcou seu primeiro gol pelo clube no duelo da fase anterior da Liga dos campeões, contra o Spartak Moscou, e disputou seis dos sete jogos do Benfica até aqui em 2021/22. Gilberto falou um pouco mais sobre as enormes dificuldades que encontrou para superar o PSV e também sobre o bom momento do Benfica, que segue invicto na temporada.



"Foi um resultado conquistado com muita luta, fé, garra e dedicação. Sabíamos que seria um jogo dificílimo, pelas circunstâncias da partida a nossa tarefa acabou se complicando um pouco mais, porém nosso grupo mostrou o quanto é forte e capaz. Agora é seguir mantendo o foco no trabalho. Estamos fazendo em ótimo início de temporada e vamos batalhar ainda mais para alcançar os nossos próximos objetivos", completou.