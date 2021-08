Luiz Teixeira - Reprodução

Publicado 25/08/2021 16:27

Rio - O repórter Luiz Teixeira, que chegou há menos de seis meses à TV Globo, fez um desabafo nas redes sociais na última segunda-feira. O jornalista afirmou que, desde que começou a fazer transmissões de jogos pela emissora, tem sofrido com racismo nos estádios.

Mais uma vez fui "questionado", no credenciamento de um jogo, se eu era câmera ou auxiliar, mesmo sendo o único repórter de campo e com a roupa da transmissão. Não fiz nem 6 meses de @tvglobo e perdi as contas de quantas vezes isso já aconteceu. É duro aceitar um repórter negro? — Luiz Teixeira (@luizteixeira) August 24, 2021

“Mais uma vez fui questionado, no credenciamento de um jogo, se eu era câmera ou auxiliar, mesmo sendo o único repórter de campo e com a roupa da transmissão. Não fiz nem 6 meses de TV Globo e perdi as contas de quantas vezes isso já aconteceu. É duro aceitar um repórter negro?”, escreveu Luiz.