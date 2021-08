Kylian Mbappé - Segunda contratação mais cara da história e atual jogador mais valioso do mundo, o atacante francês de 22 anos custa 160 milhões de euros, cerca de 985 milhões de reais. - Divulgação/PSG

Kylian Mbappé - Segunda contratação mais cara da história e atual jogador mais valioso do mundo, o atacante francês de 22 anos custa 160 milhões de euros, cerca de 985 milhões de reais.Divulgação/PSG

Publicado 30/08/2021 10:49

Paris - Mesmo com um time recheado de estrelas, o PSG quer manter o atacante Mbappé pelo menos até o fim desta temporada. Segundo os jornais espanhóis, o time de Paris recusou uma oferta vinda do Real Madrid de 180 milhões de euros (cerca de 1,1 bilhão na cotação atual) pelo jovem francês.

O PSG ainda exigiu que os merengues incluíssem um "jogador top" do seu elenco como moeda de troca na negociação. Entretanto, o jornal "Marca" afirma que o Real não quer aumentar a oferta para contratar Mbappé.

Apesar da janela de transferências se encerrar nesta terça-feira, o Real Madrid não tem pressa, já que o contrato do atacante se encerra no meio do ano que vem. Caso não renove, ele poderá sair de graça no fim da temporada.