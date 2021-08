Richarlison discutiu com Calvert-Lewin para cobrar o pênalti contra o Brighton, mas companheiros de Everton o afastaram - AFP

Richarlison discutiu com Calvert-Lewin para cobrar o pênalti contra o Brighton, mas companheiros de Everton o afastaramAFP

Publicado 30/08/2021 18:29

Apesar da vitória por 2 a 0 sobre o Brighton, pelo Campeonato Inglês, o clima no Everton ficou pesado com a discussão entre Richarlison e inglês Calvert-Lewin para cobrar o pênalti do segundo gol. O inglês acabou cobrando e o brasileiro, nervoso, teve que ser afastado por outros companheiros. Sobre o ocorrido, Richarlison fez um comentário no Instagram e explicou o motivo do incômodo com a situação.

"Para quem não sabe, aqui existe uma hierarquia onde esperei três anos para chegar a minha vez", escreveu.



Apesar do mal-estar, Richarlison foi comemorar com os companheiros quando Calvert-Lewin marcou o segundo gol na cobrança do pênalti. Entretanto, o brasileiro parecia nervoso em campo depois e chegou a receber um cartão amarelo.



Apesar da insatisfação, Richarlison terá de se contentar em continuar como o segundo cobrador de pênaltis, conforme explicou o técnico do Everton, Rafa Benítez. "(Calvert-Lewin) é o primeiro a cobrar, Richarlison sabe que é o segundo. Já tivemos essa conversa e eu disse a ele que se tivéssemos duas penalidades, a primeira é de Dominic e a segunda é dele".