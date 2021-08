Cobertura do Estádio Frei Epifânio, no Maranhão, desabou - Divulgação

Publicado 30/08/2021 18:16

Rio - Os jogadores de Imperatriz e 4 de Julho passaram por um susto enorme no último sábado, quando as equipes se enfrentavam pela Série D. A partida precisou ser paralisada após parte da cobertura do estádio Frei Epifânio, no Maranhão, desabar. Felizmente, ninguém ficou ferido.

A queda ocorreu aos 30 minutos do primeiro tempo, devido à forte chuva e ventania. O site "Repórter 10" fez um vídeo que mostra o cenário de destruição após o incidente.

O zagueiro Gilmar, que estava em campo pelo 4 de julho, relatou os momentos de pânico em suas redes sociais.

"Foi um desespero para sair de campo. Tranquilizar nossos familiares, não aconteceu nada, mas o estádio ficou destruído. Pulei e bati as costas, o alambrado estava vindo para cima de nós, mas todos saíram ilesos, mas foi um desespero", afirmou.