Jogador passou por cirurgia no testículoReprodução

Publicado 31/08/2021 12:34

Rio - O atacante MV, do Volta Redonda, sofreu uma lesão em um local inusitado. Durante a partida entre a equipe carioca e o Santa Cruz, na última segunda-feira, pela Série C, o jogador levou um pisão nos testículos e precisou deixar o campo de ambulância.

O jogo entre Santa Cruz x Volta Redonda está suspenso até que uma nova ambulância chegue ao Arruda. O veículo que estava no estádio foi utilizado para levar o atacante MV, do Volta Redonda, ao hospital depois que ele levou um pisão nos testículos. #seriec #seriecnodazn #SCZxVRE pic.twitter.com/NMszvwdsuA — Podcast Chama o VAR (@Podchamaovar) August 31, 2021

O lance aconteceu aos 39 minutos do primeiro tempo. O jogador disputava bola com o volante Tarcísio, que se desequilibrou e acabou pisando no local. Por conta do incidente, MV teve que passar por uma cirurgia emergencial.