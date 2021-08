Tayana Medeiros - Divulgação/CPB

Publicado 31/08/2021 10:38

Rio - Tayana Medeiros, estudante do curso de Educação Física da UNIVERITAS – Centro Universitário Universus Veritas Rio de Janeiro, terminou na quinta colocação na categoria feminina até 86kg do halterofilismo nas Paralimpíadas de Tóquio. Ela fechou a competição com a marca de 121kg erguidos.

Mesmo não estando no pódio, Tayana, de 28 anos, ficou muito feliz com a sua primeira participação em Paralimpíadas. “Muito grata pela conquista, mesmo que não tenha ficado entre as três primeiras. No entanto, consegui ficar entre as cinco melhores, o que já é muito bom e importante para minha carreira. Uma grande experiência pessoal e também profissional. Quero agradecer todo apoio dos familiares e amigos em momento tão importante da minha vida”, destacou.

O ouro da prova ficou com a nigeriana Folashade Oluwafemiayo, que ergueu 152kg e estabeleceu novo recorde mundial e paralímpico da categoria. A prata foi para a chinesa Feifei Zheng (139kg), enquanto o bronze acabou com a britânica Louise Sugden (131kg).

Depois das Paralimpíadas, a paratleta da UNIVERITAS agora vai focar em outras competições e já pensa em Paris-2024: “Após Tóquio, tenho o Universitário, que é dia 17 de setembro. Em seguida, tenho o Meeting da modalidade no final de outubro e, em novembro, já começa o Mundial, que é um passaporte para as Paralimpíadas de 2024, em Paris. Vamos focar para conquistar essa vaga o mais rápido possível”, projetou.

Tayana Medeiros é considerada promissora na modalidade e está sempre disputando as finais de Halterofilismo e credenciando seu nome entre as melhores do mundo.