Cinco vezes melhor do mundo, CR7 chegou a negociar com o City, rival do Manchester United, e também foi especulado no galático PSG de Messi e Neymar, mas voltou ao clube que o projetou ao futebol mundial como craque e melhor do mundo. Em Manchester na primeira passagem, o português fez 292 jogos, com 118 gols e 59 assistências. - Getty Images

Inglaterra - Uma das maiores estrelas do futebol, Cristiano Ronaldo assinou um contrato de dois anos com o Manchester United e vai retornar ao clube inglês após quase 11 anos. Em uma carta publicada nas redes sociais, o atacante ressaltou o amor pelo time e relembrou os títulos conquistados.

No texto, o astro ainda fala sobre o sentimento de respeito da torcida do United com ele durante o período em que esteve em outros clubes (Real Madrid e Juventus). Além disso, Cristiano também prometeu que escreverá seu nome na história do clube mais uma vez e citou Alex Ferguson, ex-treinador do clube na época em que Cristiano ainda jogava na Inglaterra.

Veja o texto na íntregra:

"Todo mundo que me conhece sabe do meu amor sem fim pelo Manchester United. Os anos que passei neste clube foram absolutamente incríveis e o caminho que fizemos juntos está escrito em letras de ouro na história desta grande e incrível instituição.



Não consigo nem começar a explicar meus sentimentos agora, pois vejo meu retorno a Old Trafford anunciado em todo o mundo. É como um sonho que se tornou realidade, depois de todas as vezes que voltei para jogar contra o Manchester United, e mesmo como adversário, sempre senti amor e respeito da torcida nas arquibancadas. Isso é absolutamente 100% daquela coisa em que os sonhos são realizados!



A minha primeira liga nacional, a minha primeira Copa, a minha primeira convocação para a seleção portuguesa, a minha primeira Liga dos Campeões, a minha primeira Chuteira de Ouro e a minha primeira Bola de Ouro... tudo nasceu desta ligação especial entre mim e os Red Devils.



A história foi escrita no passado e a história será escrita mais uma vez! Vocês têm minha palavra! Eu estou bem aqui! Estou de volta ao meu lugar! Vamos fazer acontecer mais uma vez! PS - Sir Alex [Ferguson], isto é para você..."