Loco Abreu - Divulgação

Publicado 31/08/2021 12:49

Minas (URU) - Menos de 90 dias após anunciar o fim de sua carreira como jogador profissional, o atacante uruguaio Loco Abreu está de volta aos gramados. O eterno camisa 13 do Botafogo e da Seleção Uruguaia defenderá o Olimpia, clube da cidade de Minas, interior do Uruguai, cidade natal do centroavante.

"VAI CUMPRIR O SONHO!", publicou o clube nas redes sociais.

Após pendurar as chuteiras, Loco Abreu começou a exercer a função de treinador e, paralelamente, atuou também como jogador em duas oportunidades: no Santa Tecla, de El Salvador, e no Boston River, do Uruguai.

Enquanto aguarda novas propostas, Abreu disputará o Campeonato Minuano da Primeira Divisão, um torneio local que será utilizado para manter a forma física.