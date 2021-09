Coluna do Venê

Saúde financeira na pandemia, meta com vendas, chance de compra de jogador, e mais! VP Financeiro do Flamengo abre o jogo

Rodrigo Tostes recebeu o Jornal O Dia em sua sala na Gávea, sede oficial do clube, e destrinchou o momento atual do Rubro-Negro, que fechou o primeiro semestre com R$ 35 milhões em caixa

Publicado há 1 hora