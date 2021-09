Di Maria e Neymar - Foto: DAVID RAMOS / POOL / AFP

Publicado 01/09/2021 18:08

Rio - O meia-atacante do PSG, Di Maria, concedeu entrevista ao "TyC Sports", e destacou que Neymar é um jogador "excepcional" e aproveitou para explicar "bronca" com o atacante Richarlison. O jogador está concentrado com a seleção argentina para os próximos confrontos nas Eliminatórias Sul-Americanas.

"Ele é o que você vê. Ele é uma alegria, faz festa o dia todo. O brasileiro típico, com um coração enorme porque é um fenômeno, uma pessoa excepcional", disse o meia-atacante Di Maria. O jogador afirmou que a final da Copa América ainda rende muita brincadeira entre os brasileiros e argentinos do elenco do PSG.

"Vivemos blefando. Sempre que acontece algo, a gente fala: 'Nós primeiro e você segundo'. Nós o deixamos louco, mas ele aceita e adora. "O problema é que antes da final ele disse que ia ser um jogo difícil, mas eles iam ser campeões. Ele joga isso em você e dói em você, te dá raiva. Depois ele mereceu [os comentários nas redes sociais]", concluiu Di Maria.