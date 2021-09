Cristiano Ronaldo retornou ao Manchester United - Foto: Divulgação/Manchester United

Publicado 01/09/2021 17:45

Em suas primeiras declarações como reforço do Manchester United, Cristiano Ronaldo fez questão de exaltar e agradecer Sir Alex Ferguson. O craque português não escondeu a importância do ex-treinador para o seu retorno ao clube onde tornou-se o melhor do mundo pela primeira vez, em 2008.

"Como todos sabem, quando assinei pela primeira vez com o Manchester United, Sir Alex Ferguson foi a chave. É como um pai no futebol para mim. Ele me ajudou muito, e me ensinou muitas coisas e teve um grande papel pela relação que temos. Sempre mantivemos contato. É uma pessoa fantástica e realmente eu gosto muito dele. E ele foi a chave principal para eu estar onde estou e para assinar pelo Manchester United", disse Cristiano Ronaldo em entrevista ao site oficial do Manchester United.

Aos 36 anos, o craque ainda não tem confirmado o número que usará em seu retorno ao clube inglês. Depois de deixar a Juventus por 15 milhões de euros mais bônus, Cristiano Ronaldo agora vive a expectativa da reestreia.



"Como sabem, eu tive uma história fantástica neste clube incrível. Cheguei com 18 anos e estou muito feliz por voltar a casa após 12 anos. Estou ansioso por jogar o meu primeiro jogo. Os torcedores do Manchester United são especiais e espero vê-los muito em breve. Foi a melhor decisão que eu podia tomar. No momento certo. É um novo capítulo e quero continuar fazendo história, tentar ajudar a equipe a conseguir bons resultados, ganhar troféus e conquistar grandes coisas", disse.



Cristiano Ronaldo será apresentado após retornar da seleção de Portugal para os jogos das Eliminatórias da Copa. E sua reestreia está deve acontecer em 11 de setembro, contra o Newcastle.