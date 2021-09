Coluna do Venê

'Flamengo Internacional', conversa com Tondela e estratégia: VP de Finanças destrincha projeto de ter clube parceiro na Europa

Homem que está à frente das negociações com times, bancos e investidores, Rodrigo Tostes contou detalhes do plano da diretoria de ultrapassar fronteiras e buscar novos mercados no Velho Continente

Publicado há 2 horas