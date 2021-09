Malcom fez o gol que garantiu o ouro olímpico na Tóquio-2020 - Ricardo Nigueira/CBF

Publicado 01/09/2021 17:15

Além dos nove convocados do futebol inglês, o técnico Tite não poderá contar com Claudinho e Malcom, ambos do Zenit, para os três duelos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Apesar de terem se apresentado e treinado em São Paulo com a Seleção, os dois jogadores do clube russo tiveram que retornar nesta quarta-feira.



O Zenit soliciou o retono de Claudinho e Malcom e vinha pressionando os dois. O motivo é o duelo pela Liga dos campeões no dia 14, após a Data Fifa. Como será na Inglaterra, eles podem cumprir os 10 dias de quarentena exigidos pelo governo britânico.

Com isso, o técnico Tite terá à disposição contra o Chile, nesta quinta-feira às 22h em Santiago, 22 jogadores dos 34 convocados inicialmente (Matheus Nunes, do Sporting, não se apresentou pois pretende defender Portugal).



A CBF confirmou a liberação em nota e afirmou que encaminhou uma reclamação forma à Fifa. Confira a nota oficial.



"A Confederação Brasileira de Futebol informa que os atletas Malcom e Claudinho não viajarão com a delegação da Seleção Brasileira para Santiago, no Chile. Os jogadores receberam constantes comunicados de seu clube, o Zenit São Petesburgo, obrigando que ambos retornassem nesta quarta-feira (1) à Rússia.



A CBF, respaldada pelas regras da Fifa, conversou com os jogadores e explicou que eles não poderiam sofrer nenhuma das sanções ameaçadas pela equipe. Ainda assim, após algumas conversas com o coordenador da Seleção, Juninho Paulista, e o técnico Tite, eles decidiram pelo retorno.



A CBF manifesta sua discordância com os movimentos do Zenit e encaminhou reclamação formal à FIFA, anexando os documentos enviados pelo clube russo à entidade e aos atletas. A entidade apelará à entidade que rege o futebol mundial para que, em linha com seus regulamentos, todas as punições cabíveis ao Zenit sejam cumpridas."