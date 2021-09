Robbie Robinson - Reprodução/Instagram

Publicado 02/09/2021 12:43

Rio - O atacante da seleção chilena Robbie Robinson abandonou a concentração há poucas horas antes do jogo contra o Brasil. A partida é válida pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. O jogador, que nasceu nos Estados Unidos, afirmou que ainda não se decidiu sobre qual seleção ele irá defender.

"Quero agradecer aos torcedores, jogadores, comissão técnica e funcionários de "La Roja" pelo caloroso recebimento quando tive a honra de me juntar à seleção nacional. Realmente desfrutei de treinar com vocês e me sinto honrado pela forma como me trataram. Decidi voltar ao sul da Flórida para tirar um tempo para avaliar qual seleção vou representar, enquanto ajudo o Inter Miami CF a chegar nos playoffs", escreveu Robbie nas redes sociais.

"Razões pessoais". Foi assim que a federação chilena de futebol explicou sobre a liberação do jogador. Além de não enfrentar o Brasil, ele também ficará de fora dos compromissos contra Equador e Colômbia.

Robbie Robinson tem dupla nacionalidade, mas nasceu em Camdem, cidade no estado da Carolina do Sul. Segundo a imprensa chilena, jogador, de 22 anos, foi pressionado por familiares e pessoas próximas profissionalmente para defender a seleção dos Estados Unidos.