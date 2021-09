Montagem feita pelo Manchester United para anunciar os números de Cristiano Ronaldo e Cavani - Divulgação/Manchester United

Montagem feita pelo Manchester United para anunciar os números de Cristiano Ronaldo e CavaniDivulgação/Manchester United

Publicado 02/09/2021 18:30

Fim do mistério e nenhuma surpresa na escolha. Em seu retorno ao Manchester United, Cristiano Ronaldo usará a camisa 7, assim como na Juventus, no Real Madrid e em Portugal. O clube inglês fez o anúncio nesta quinta-feira.



Para o craque português poder usar o número 7, Edison Cavani precisou abrir mão do número e a partir da agora ficará com o 21, o mesmo que utiliza na seleção do Uruguai.



Cristiano Ronaldo retorna ao Manchester United após 13 anos. Foram 292 partidas e 118 gols entre 2003 e 2009, com três títulos do Campeonato Inglês, uma Liga dos Campeões e um Mundial de Clubes.