Atacante do RB Bragantino, Artur ganhará primeira chance na SeleçãoAri Ferreira/Red Bull Bragantino

Publicado 03/09/2021 11:49 | Atualizado 03/09/2021 12:05

Cheio de problemas na convocação, o técnico Tite se viu obrigado a chamar mais um atacante, após perder Claudinho e Malcom, que retornaram a pedido do Zenit. Com isso, Artur, do RB Bragantino, ganhará sua primeira chance na Seleção principal.

Aos 23 anos, o atacante tem passagens pelas seleções sub-20 e olímpica, mas não foi chamado para a Tóquio-2020. Ele se juntará ao grupo para os jogos contra a Argentina, no domingo, e contra o Peru, quinta-feira.



Tite não pôde contar com 12 dos 34 convocados para os três compromissos pelas Eliminatórias. Além dos dois jogadores do Zenit, todos os nove que atuam no futebol inglês não foram liberados. E Matheus Nunes, do Sporting, não se apresentou pois pretende defender a seleção de Portugal.



Devido ao curto espaço até os próximos dois jogos, o treinador optou por chamar alguém que atue no futebol brasileiro. Para o duelo contra a Argentina, em São Paulo, a Seleção não terá o zagueiro Marquinhos, suspenso. A tendência é que Miranda seja o titular.