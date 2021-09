07/03/2020 - FLAMENGO X BOTAFOGO - 2A RODADA da Taca Rio no Maracana. Torcida Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia - Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia

Publicado 03/09/2021

Rio - O retorno do torcedor carioca às arquibancadas está mais próximo. Nesta sexta-feira, a Prefeitura do Rio acenou aos envolvidos que irá liberar 35% a 50% da capacidade dos estádios a partir do próximo dia 15. As informações são do site "Globo Esporte".

A ideia do município é manter a liberação até o fim do mês para um período de testes. O primeiro deles seria o jogo entre Flamengo e Grêmio, no próximo dia 15, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no Maracanã. A expectativa é de que a decisão seja publicada pelo prefeito Eduardo Paes no Diário Oficial na próxima semana.

O pedido do Flamengo foi para que o duelo contra o Grêmio tenha metade dos lugares do Maracanã disponíveis. No entanto, a Prefeitura quer um retorno gradual, que vá evoluindo de acordo com os testes e, por isso, a partida deverá ter 35% de capacidade. Caso os protocolos sejam bem sucedidos na Copa do Brasil, o duelo contra o time gaúcho no dia 19, pelo Brasileirão, poderá ter 40% de público, enquanto a semifinal da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, no dia 22, chegaria a 50%.

Veja os jogos dos times cariocas que poderão ter público:



Brasileirão

19/9 - Flamengo x Grêmio

26/9 - Fluminense x Bragantino



Série B

18/9 - Botafogo x Náutico

19/9 - Vasco x Cruzeiro

26/9 - Botafogo x Sampaio Corrêa

27/9 - Vasco x Goiás



Copa do Brasil

15/9 - Flamengo x Grêmio



Libertadores

22/9 - Flamengo x Barcelona