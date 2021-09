Fotos! Musa do Corinthians solta o verbo sobre venda de 'nudes': 'Quem me critica, manda de graça'

Rio - Paula Lima, musa do Corinthians em 2021 e da escola de samba Acadêmicos do Tucuruvi em 2020, está usando o Instagram para ganhar dinheiro com fotos e vídeos nua. Ela conta que recebe críticas por conta do seu trabalho.

"Quem me critica, manda de graça. Eu pelo menos ganho dinheiro com isso", conta a modelo. Paula conta que nudes de graça nem para namorado. "Nunca. Só me pagando. Aliás, não sou fã de nudes. Não gosto também de receber. Acho perigoso e perda de tempo", disse.

A musa publica os conteúdos em seus stories somente para assinantes, que são selecionados através da função Melhores Amigos.

