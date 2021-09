Daniel Dias ficou em quarto lugar em sua última prova nos Jogos Paralímpicos, em Tóquio - Ale Cabral/CPB

Daniel Dias ficou em quarto lugar em sua última prova nos Jogos Paralímpicos, em TóquioAle Cabral/CPB

Publicado 03/09/2021 16:03

Maior medalhista brasileiro e que se aposentou após competir em Tóquio, Daniel Dias foi o escolhido para ser o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento dos Jogos Paralímpicos neste domingo. O anúncio foi feito pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e é uma forma de homenagear o nadador de 33 anos, dono de 27 medalhas em quatro edições, sendo 14 de ouro, sete de prata e seis de bronze.

"Sou extremamente grato por isso. Esses Jogos estão sendo muito melhor do que eu imaginei, do que eu pensei, e deu tudo certo. Estou encerrando um ciclo da melhor maneira, levando a bandeira do Brasil e isso resume muito a minha gratidão pelo esporte", disse Daniel.



"A escolha do porta-bandeira é de grande importância. Fico muito feliz por representar os brasileiros que estão dando um verdadeiro show em Tóquio superando o nosso desempenho em 2016", concluiu.



A festa de encerramento promete promover uma reflexão aos telespectadores com "o ponto de partida de uma nova era de coexistência que equilibra a natureza e a sociedade humana". Por causa da pandemia de Covid-19, a cerimônia será restrita a poucas pessoas, assim como na abertura.