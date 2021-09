Neymar - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 03/09/2021 16:25

Rio - A atuação de Neymar contra a seleção chilena não foi boa, porém, outra coisa chamou a atenção dos torcedores e da imprensa esportiva brasileiro ao analisar o comportamento do atacante na partida da Seleção pelas Eliminatórias. Com alguns quilinhos a mais, o craque foi bastante criticado. Campeão do mundo com o Brasil em 2002, o ex-jogador Edilson soltou o verbo ao analisar a forma física do atleta do PSG.

"Meus destaques nesse jogo são a diferença do futebol brasileiro para o sul-americano. A diferença de qualidade, mesmo quando o Brasil não joga bem, o Brasil vence o jogo. É muito distante o futebol brasileiro para todos eles. Acho que só a Argentina que chega perto um pouquinho. Mas o Neymar gordo. É a primeira vez que vejo o Neymar gordo e com a cara inchada", afirmou em participação na "Band".



Neymar fez contra a seleção chilena o seu segundo jogo na temporada. O atleta só entrou em campo um vez pelo PSG, desde que participou da Copa América e ficou em segundo lugar na competição. Em campo, a equipe de Tite venceu por 1 a 0 com gol de Everton Ribeiro.