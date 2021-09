Celsinho foi alvo de racismo pela terceira vez na Série B - Foto: Reprodução/SporTV

Publicado 03/09/2021 19:22

Rio - O Brusque anunciou na tarde desta sexta-feira que afastou o funcionário envolvido na acusação de racismo feita por Celsinho, do Londrina. O jogador foi chamado de "macaco" no duelo entre as duas equipes, no último sábado.

Em nota, o Brusque informou que irá providenciar câmeras de monitoramento com captação de áudio nas arquibancadas do Estádio Augusto Bauer. O time catarinense disse também que seguirá apurando os fatos.

Confira a nota:

O Brusque Futebol Clube vem por meio desta e diante de todo o ocorrido comunicar a todos as medidas e ações adotadas neste primeiro momento pela instituição a partir desta data:

1 - Afastamento do envolvido por prazo indeterminado das atividades do Clube até a integral e devida apuração dos fatos.

2 - Instalação de câmeras de monitoramento com captação de áudio na Arquibancada Coberta do Estádio Augusto Bauer.

Por fim o clube reforça que segue apurando todos os fatos por meio de seu Departamento Jurídico para que sejam tomadas todas as medidas cabíveis.