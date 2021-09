Memes! Internautas ironizam suspensão de partida entre Brasil e Argentina

Rio - A partida entre Brasil e Argentina não aconteceu do jeito que os torcedores esperavam. Após a seleção de Lionel Messi entrar em campo com quatro atletas argentinos (três deles titulares) que não cumpriram as regras sanitárias em território brasileiro, o duelo acabou sendo paralisado pela Anvisa e pela Polícia Federal. Após alguns minutos, a arbitragem e a Conmebol confirmaram a suspensão do confronto válidos pelas Eliminatórias. Nas redes sociais, os torcedores não perderam tempo e criaram memes para ironizar a situação.

Relatar erro