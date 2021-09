Dunga – brasileiro – 57 anos – último clube que treinou: Seleção Brasileira - Lucas Figueiredo / MoWa Press / Divulgação

Rio - Ex-lateral do Flamengo, André Santos se mostrou magoado com Dunga por não ter ido à Copa do Mundo de 2010. Em entrevista ao canal "Cartoloucos", ele disse ter sido injustiçado pelo treinador, que o deixou de fora da lista de atletas para o Mundial da África do Sul.

"Era minha vez. Eu joguei todos os jogos das Eliminatórias, fui campeão da Copa das Confederações, acho que fui injustiçado. O Dunga sempre foi um cara muito correto. E eu perdi o ônibus na Bolívia. Ele ficou muito bravo, porque eu tinha que concentrar, tal. Eu achei que foi injustiça, eu não fiz aquilo porque eu quis", disse André.

André se refere ao fato de ter "perdido o ônibus" após uma derrota do Brasil para a Bolívia, em La Paz, pelas Eliminatórias. Na época, ele vivia um grande momento. Conquistou a Copa do Brasil com o Corinthians e a Copa das Confederações com a seleção brasileira, ambas em 2009, antes de se transferir para o Fenerbahçe, da Turquia.