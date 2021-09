Publicado 10/09/2021 00:00

O Vasco precisou de apenas 24 horas para anunciar seu novo treinador. Após o pedido de demissão de Lisca, o Cruzmaltino comunicou na tarde de ontem a contratação do técnico Fernando Diniz, ex-Fluminense e que foi demitido pelo Santos na última semana. Junto com ele, chegam ao clube os auxiliares Eduardo Zuma e Yan Razera, além do preparador físico Wagner Bertelli.

As conversas pela contratação de Diniz tiveram grande avanço ontem. O treinador tem um excelente relacionamento com o executivo Alexandre Pássaro, com quem trabalhou no São Paulo, o que facilitou a negociação. Pássaro, inclusive, tentou trazê-lo no início deste ano, após a saída de Vanderlei Luxemburgo do comando do time, mas o treinador preferiu descansar após encerrar seu ciclo no clube paulista.

Fernando Diniz chega ao Vasco após um trabalho ruim no Santos, equipe da qual foi demitido na última semana. Antes disso, o treinador desenvolveu trabalhos de destaque em Athletico-PR, Fluminense e São Paulo.

Além de Diniz, o Vasco também estudou outros nomes para substituir o nome de Lisca. Guto Ferreira foi sondado, no entanto, o treinador pretende descansar após ficar 17 meses à frente do Ceará. Jair Ventura foi outro nome cogitado pelo Cruzmaltino. Até Valdir Bigode e Vagner Mancini apareceram como opções.