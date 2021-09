Craque Neto é ex-jogador e atualmente apresenta o programa "Os Donos da Bola" - Divulgação/Band

Publicado 10/09/2021 14:56

Rio - Nesta sexta-feira (10), o comentarista Neto, durante o programa "Os Donos da Bola", criticou a entrevista que Neymar concedeu após a vitória do Brasil por 2 a 0 sobre o Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O ex-jogador questionou o desabafo do meia-atacante da seleção brasileira.

"Neymar deu entrevista para o Eric Faria, que nem pergunta fez e perguntou o que precisa fazer para a imprensa me respeite? O que você precisa fazer? Não ter acusação que tem em relação a você, não acontecer o que aconteceu em Paris, que levou a menina lá e tomou uns tapas, você, em vez de jogar a Liga dos Campeões, ir em Salvador - com o metatarso [quebrado], não dar soco no torcedor quando vai ganhar medalha/troféu, não achar que você é dono do futebol, não fazer o que fez com o Santos, com o Barcelona, sair desgostoso, não fazer o que fez no PSG, que a torcida briga com você, não te respeita", disse Neto.

"Você sempre sai pelas portas dos fundos dos clubes. A imprensa brasileira, a maioria, te coloca como o melhor jogador do Brasil, um dos maiores. Mas você não é, não é o Rivaldo. E este país não tem gratidão. O que o Rivaldo fez em 2002, ninguém fala nada: ganhou a Copa do Mundo. O que o Ronaldo Fenômeno fez em 2002, a imprensa disse que ele não tinha condições de jogar bola - ganhou a Copa e fez dois gols na final. o Romário, em 1994, ganhou a Copa do Mundo porque em 1993 teve que jogar contra o Uruguai. Nenhum deles se vitimizou, 'ai, a imprensa não gosta de mim, não me respeita'", completou o comentarista do "Os Donos da Bola".

"Respeitar você do quê? O que você falou dos negros nesse país, de política, está do lado de quem, quem é você, o que você representa para o nosso país na França. O que o Raí fez no PSG, o Mazinho? Olha o que eles representam. Você representa dinheiro, marketing. a Nike desfez o contrato com você. Por quê? O Ronaldinho deixou legado no PSG. Por que a imprensa não respeita? Porque, quando é para disputar uma Liga dos Campeões, que seu time ganhou o primeiro jogo, você estava na Bahia, 'descendo', perto da Cláudia Raia, de uma loira. Pegou o jatinho e o time do PSG poderia ter sido campeão. Você ganha uma medalha olímpica e xinga todo mundo. Você acha que é o maior de todos", concluiu Neto.