Cristiano Ronaldo - AFP

Publicado 11/09/2021 11:57 | Atualizado 11/09/2021 13:12

Inglaterra - De volta ao Manchester United, Cristiano Ronaldo marcou o seu retorno ao clube inglês no melhor estilo: com gol na estreia. No fim do primeiro tempo contra o Newcastle, o português foi oportunista e apareceu para abrir o placar pelo Campeonato Inglês. No segundo tempo, o craque voltou a marcar. Aos 16 minutos, ele recebeu de Shaw e finalizou de esquerda para fazer o segundo do United no confronto.

No fim, o United ainda fez mais dois com Bruno Fernandes e Lingard e goleou o rival por 4 a 1. A partida marcou o retorno do craque ao clube de Manchester após 12 anos. Campeão da Liga dos Campeões pelos Diabos Vermelhos em 2008, Cristiano embarcou no ano seguinte para o Real Madrid, clube no qual fez história até 2018, quando se transferiu para a Juventus.