Cristiano Ronaldo fez dois gols na vitória do Manchester UnitedAFP

Publicado 11/09/2021 13:03

Inglaterra - Os torcedores do Manchester United que foram neste sábado ao Old Trafford viveram um dia para a história. Após 12 anos, Cristiano Ronaldo voltava ao clube que o fez ser pela primeira vez melhor do mundo. O português e o restante do time não decepcionaram. CR fez dois e os Diabos Vermelhos golearam o Newcastle por 4 a 1 em jogo válido pelo Campeonato Inglês.

O primeiro tempo foi bastante duro para o United, tanto que o primeiro gol saiu apenas nos acréscimos. Cristiano Ronaldo mostrou oportunismo e empurrou para o fundo das redes, após rebote do goleiro Woodman.



A segunda etapa começou com reação dos visitantes. Em belo contra-ataque, Manquillo deixou tudo igual e deixou uma ponta de preocupação nos torcedores do Manchester United. Porém, aos 16 minutos, CR7 apareceu para descomplicar tudo de novo. Ele recebeu de Shaw e finalizou para recolocar os Red Devils na frente.

Na frente do placar, o United continuou em cima e chegou ao terceiro gol com outro português. Bruno Fernandes acertou um belíssimo chute no ângulo e fez um golaço em Old Trafford. Nos acréscimos, após bela jogada coletiva, Lingard deu números finais a partida e sacramentou a goleada da equipe de Manchester.