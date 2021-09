Luto - Reprodução

Luto Reprodução

Publicado 15/09/2021 12:01 | Atualizado 15/09/2021 12:02

Rio - O ex-zagueiro Wanderley Nonato, conhecido como Fogueira, morreu na última terça-feira, na cidade de Araraquara, em São Paulo. Ex-jogador do Corinthians, ele passou mal em casa, foi levado ao Hospital São Paulo Unimed, mas não resistiu por conta de um problema cardíaco. O ex-defensor tinha 79 anos.

Fogueira começou a carreira no América de São José do Rio Preto e também foi destaque de Ferroviária e Portuguesa, clubes de menor porte em São Paulo. Seu momento mais importante foi a contratação pelo Corinthians, no ano de 1970, porém, o ex-zagueiro atuou pouco e teve uma rápida passagem pelo Timão.

Natural de São José dos Campos, Fogueira era casado e deixa três filhos. O velório do ex-jogador irá acontecer das 13h30 às 16h30 na sala 2 do Memorial Fonteri, em Araraquara, nesta quarta-feira. O sepultamento está marcado para logo em seguida.