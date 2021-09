Luto - Reprodução

Publicado 15/09/2021 10:00

Rio - O árbitro Rodrigo Castanheira, de 45 anos, perdeu a sua batalha para o câncer. Na noite de última segunda-feira, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) comunicou a morte de Rodrigo, que era professor de educação física.

Rodrigo ficou conhecido infelizmente por um acontecimento negativo. Ele não conseguiu enxergar o gol de Douglas em um clássico centre Flamengo e Vasco em 2014. Na ocasião, o meia cobrou falta, a bola tocou na trave e ultrapassou a linha. O Flamengo acabou vencendo aquela partida por 2 a 1.

Na ocasião, o árbitro acabou sendo ameaçado por torcedores do clube de São Januário. "A FERJ lamenta esta perda em seu quadro de arbitragem e se solidariza com parentes e familiares do árbitro", diz comunicado da federação.