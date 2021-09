Após a frustração nas Olimpíadas de Tóquio, Gabriel Medina se redime com a inédita conquista do tricampeonato mundial de surfe em Trestles - WSL/Nolan

Publicado 14/09/2021 20:53 | Atualizado 14/09/2021 20:56

Trestles, Califórnia - Foi um show digno de aplausos dos ídolos de Gabriel Medina no surfe. Com direito a um backflip na última bateria da final do World Surf League (WSL), o brasileiro venceu o compatriota Felipe Toledo, o Felipinho, e sagrou nesta terça-feira tricampeão mundial em Trestles, na Califórnia. O surfista passa a integrar o seleto grupo dos ídolos Tom Curren (EUA), Andy Irons (HAV) e Mick Fanning (AUS), todos tricampeões.

"Conquistei o meu maior objetivo no surfe. Estou chorando agora porque é um mix de emoções. Estou feliz, emocionado. Sou feliz de fazer parte desse time (brasileiro). Eles me puxam e eu puxo o nível deles", destacou Medina.

Frustrado pela eliminação nas Olimpíadas de Tóquio, que teve a medalha de ouro conquistada pelo potiguar Italo Ferreira, eliminado por Felipinho na semifinal do WSL, Medina reagiu rapidamente ao baque e em grande estilo. Dominante desde o início das finais, o paulistano não deu chances para os adversários. Líder do ranking masculino na temporada regular, Medina já entrou classificado para a decisão. Com exibição incontestável, não deixou o título escapar e realizou o sonho de infância.

"Não é todo dia que você realiza um sonho. Trabalhei muito duro, não tem outra forma de vencer... Eu não sou muito bom de falar, prefiro falar com meu surfe. Precisei fazer muito disso para ganhar esse título", disse Medina.

Na final, a brasileira Tatiana Weston-Webb, número 2 do ranking feminino, venceu a primeira bateria na melhor de 3, mas sofreu a virada para a líder Carissa Moore, do Havaí, que se sagrou pentacampeã mundial.