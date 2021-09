Alvo de críticas da torcida, Thiago Neves revelou contribuição financeira para comprar aparelhos de fisioterapia e até frutas para o vestiário - Anderson Stevens/Sport

Publicado 14/09/2021 18:56

Recife - A derrota do Sport para o Internacional, por 1 a 0, segunda-feira, na Ilha do Retiro acalorou os ânimos na capital pernambucana. Com o Leão em penúltimo lugar no Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, Thiago Neves, alvo de críticas, reagiu nas redes sociais a um comentário de que estaria tumultuando o ambiente do clube. Contrariado, o camisa 33 revelou a ajuda financeira em benefício ao Sport.

"Tumultuar ambiente? Acho que você está citando a pessoa errada, faço de tudo pra deixar o ambiente bom mesmo passando por tudo isso que estamos passando, até comprar chuveiros, aparelhos para a fisioterapia, alguns itens para academia, fora frutas… E outras coisas que compro do meu bolso pra tentar deixar o ambiente bom pra trabalhar", disse o apoiador em postagem no Twitter.



Há seis rodadas sem balançar a rede, o Sport tem pior ataque da Série A e segue distante de encontrar a paz. No comentário do torcedor que resultou na réplica de Thiago Neves, os volantes Ronaldo e Betinho, além do atacante André, ex-Santos, Atlético-MG, Vasco e Grêmio foram citados, e o apoiador, mais uma vez, saiu em defesa dos companheiros.



"Não venha falar que estou tumultuando o ambiente, primeiro procure saber das coisas pra sair postando coisa e ganhar ibope. Ronaldo e Betinho nem jogam e nem oportunidade recebem… Injusto direcionar essas cobranças em nós quatro sendo que somos um grupo com 30 ou mais jogadores", questionou Thiago Neves.