Pelé agradece carinho dos fãs após deixar UTI - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 14/09/2021 18:16

Rio - Nesta terça-feira (14), Pelé publicou uma mensagem de agradecimento em referência ao carinho dos fãs após ter deixado a UTI. O Rei segue a recuperação em um dos quartos no Hospital Albert Einstein, após fazer a cirurgia de retirada de tumor no cólon, parte do intestino.

"Meus amigos, esse é um recado para cada um de vocês. Não pensem, por um minuto sequer, que eu não li as milhares de mensagens de carinho que recebi por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês por dedicarem um minuto do seu dia para me enviar boas energias", disse Pelé, no Instagram.

"Amor, amor e amor! Eu já saí da UTI e estou no meu quarto. Continuo cada dia mais alegre, com muita disposição para jogar 90 minutos, mais a prorrogação. Estaremos juntos em breve", concluiu.

"O paciente Edson Arantes do Nascimento apresenta boa condição clínica, e recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Permanecerá, a partir de agora, em recuperação no quarto", dizia o boletim médico do Hospital Albert Einstein.