Confronto entre Flamengo x Grêmio pela Copa do Brasil terá torcida nesta quarta-feira - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Confronto entre Flamengo x Grêmio pela Copa do Brasil terá torcida nesta quarta-feiraFoto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 14/09/2021 19:53

Rio - A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro corre o risco de ser adiada após a decisão do STJD de manter a liminar que permite a presença de público no confronto entre Flamengo e Grêmio, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A informação é do portal "UOL".

Na ocasião, 19 clubes da Série A articulam com o argumento de desiquilíbrio técnico em favor do Flamengo. Por outro lado, a possibilidade já estava sendo planejada no Conselho Técnico extraordinário do Brasileirão, desde o início do mês.

Em amparo legal, a decisão foi divulgada em texto pela CBF após o encontro com 19 clubes da elite do futebol brasileiro. "Por fim, os clubes sinalizem com a utilização de liminar para contar com público nos estádios. A CBF irá analisar juridicamente a questão, uma vez que interfere na esfera de direito de terceiros adquirentes de propriedades comerciais da competição".