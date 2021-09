Canal Combate - Reprodução

Publicado 15/09/2021 14:23

Rio - Os fãs de MMA já tem um compromisso marcado para o fim de semana. Trata-se do "UFC Smith x Spann", e que será transmistido ao vivo pelo Canal Combate, a partir das 16h50, deste sábado. Dois brasileiros estarão em ação nessa edição do evento.

A curitibana Ariane Lipski quer reencontrar o caminho das vitórias na divisão dos moscas (até 56,7kg) diante da invicta alemã Mandy Bohm, que estreia na organização. Já o paraense Antônio Arroyo, revelado pelo programa “Contender Series”, encara o americano Joaquin Buckley pela categoria peso-médio (até 83,9kg). Na luta principal da noite, o duelo entre os americanos Anthony Smith e Ryan Spann, que ocupam respectivamente o sexto e décimo primeiro lugares no ranking dos meio-pesados (até 92,9kg).



O evento deste sábado, dia 18, em Las Vegas, nos Estados Unidos tem transmissão ao vivo do Combate, a partir das 16h50. Rhoodes Lima e Luciano Andrade comandam o card preliminar. Na sequência, Luiz Felipe Prota narra e Rodrigo Minotauro comenta o card principal do “UFC Smith x Spann”. O SporTV3 e o canal oficial do Combate no Youtube exibem as duas primeiras lutas da noite.