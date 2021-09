SPORTV - Reprodução

Publicado 15/09/2021 12:34 | Atualizado 15/09/2021 12:37

As transmissões da final do US Open e do primeiro jogo da final do Brasileiro feminino de futebol deixaram os canais SporTV na liderança do ranking de audiência entre os canais esportivos no domingo, dia 12. A vitória do russo Daniil Medvedev sobre o sérvio Novak Djokovic levou o SporTV3 ao topo entre os esportivos e ao segundo lugar entre os mais de 100 canais da TV paga.

O SporTV também ficou com a vice-liderança entre todos os canais da TV paga durante a primeira partida da decisão do Campeonato Brasileiro Feminino de futebol, que terminou com vitória por 1 a 0 do Corinthians no clássico contra o Palmeiras. As duas equipes voltam à campo no dia 26, também com transmissão ao vivo do SporTV.