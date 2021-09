Kelly Nascimento e Pelé - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 19/09/2021 12:24

São Paulo - Ídolo do futebol, Rei Pelé segue em observação no Hospital Albert Eintein, em São Paulo, após uma retirada de um tumor no cólon direito. A filha do ex-jogador, Kely Nascimento, atualizou o quadro clínico do eterno camisa 10 neste sábado. Em um vídeo publicado na rede social de Kely, o tricampeão pela Seleção Brasileira aparece bem-humorado durante a sessão de fisioterapia e cuidando da barba com ajuda de um enfermeiro.



No boletim médico divulgado na última sexta, o Hospital Albert Einstein informou que Pelé teve uma "breve instabilidade respiratória" na quinta-feira e chegou a ser movido preventivamente para a UTI. O quadro do Rei, contudo, já foi estabilizado.

"Edson Arantes do Nascimento apresentou breve instabilidade respiratória na madrugada de 17 de setembro, e como medida preventiva, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após estabilização do quadro, o paciente passou para cuidados semi-intensivos - escreveram os médicos Fabio Nasri, Alberto Goldenberg e Miguel Cendoroglo Neto."